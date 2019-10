Serie A : Higuain schießt Juve an die Tabellenspitze

Juventus Turin hat mit einem Sieg im Spitzenspiel bei Inter Mailand die Tabellenführung in der Serie A übernomme. Dank eines späten Tores von Gonzalo Higuaín gewann der Rekordmeister mit 2:1.

Rekordmeister Juventus Turin hat mit einem Sieg im 236. Derby d'Italia die Tabellenführung in der Serie A übernommen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo bezwang den bis dato ungeschlagenen Rivalen Inter Mailand in einem ausgeglichenen Spitzenspiel mit 2:1 (1:1) und thront nun einen Punkt vor Inter an der Spitze. Die Nerazzurri hatten die ersten sechs Saisonspiele allesamt gewonnen.

Paulo Dybala (4.) brachte Turin in Führung, ehe der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo (10.) an der Latte scheiterte (10.). Lautaro Martinez gelang per Handelfmeter (18.) der Ausgleich, doch Gonzalo Higuain (80.) traf in der Schlussphase zum Gästesieg. Der frühere deutsche Nationalspieler Sami Khedira wurde in der 62. Minute ausgewechselt, der für die aktuellen Länderspiele nominierte Emre Can kam in der 71. Minute ins Spiel.