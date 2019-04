Italienische Liga : Juventus kommt Titel immer näher

Leonardo Bonucci jubelt. Foto: REUTERS/ALBERTO LINGRIA

Rom Der italienische Rekordmeister Juventus Turin kommt seinem achten Meistertitel in Folge immer näher. Das Team von Trainer Massimiliano Allegri gewann mit Emre Can in der Startelf 2:0 (1:0) bei Cagliari Calcio

Damit vergrößerte Juventus den Abstand auf den SSC Neapel zunächst auf 18 Punkte. Das Team von Carlo Ancelotti kann am Mittwoch beim FC Empoli aber wieder verkürzen.

Leonardo Bonucci (22.) und der italienische Jungstar Moise Kean (85.) trafen für Juve.

Im zweiten Spiel des Abends kam Juves kommender Gegner AC Mailand nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Udinese Calcio hinaus. Polens Shootingstar Krzysztof Piatek (44.) brachte Milan in Führung, Kevin Lasagna (65.) traf zum Endstand. Milan muss am Samstag (18.00 Uhr) beim Serienmeister antreten, 2014er-Weltmeister Sami Khedira könnte dann sein Comeback nach Herz-OP für Juventus feiern.

(pabie/sid)