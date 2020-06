Florenz nur Remis bei Ribery-Comeback : Juve gewinnt erstes Spiel nach Restart

Köln Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat beim ersten Spiel in der Serie A nach dem Restart einen ungefährdeten Sieg gefeiert. Der frühere Bayern-Profi Franck Ribery gab für Florenz sein Comeback.

Ohne den 2014er-Weltmeister Sami Khedira, der an einer Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel laboriert, siegte Juve 2:0 (2:0) beim FC Bologna. Dadurch vergrößerte der Tabellenführer den Abstand auf Verfolger Lazio Rom, der am Mittwoch (21.45 Uhr) bei Atalanta Bergamo nachlegen kann, auf vier Punkte.

Superstar Cristiano Ronaldo (23.) brachte die Bianconeri per Foulelfmeter in Führung. Paulo Dybala (36.) erhöhter mit einem Fernschuss nach sehenswerter Hacken-Vorarbeit von Federico Bernardeschi. In der Nachspielzeit sah Juves Danilo (90.+1) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.