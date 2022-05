Doppelpack zum Geburtstag : Juventus besiegt Venedig dank Bonucci

Turin Juventus Turin bleibt in der Serie A klar auf Champions-League-Kurs. Im Heimspiel gegen Schlusslicht FC Venedig gewann der italienische Rekordmeister dank zweier Tore von Kapitän Leonardo Bonucci mit 2:1.

Der Abwehrroutinier (7.) hatte Juve per Kopf früh in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Mattia Aramu (71.) war es erneut Bonucci (76.), der den Siegtreffer erzielte. Damit machte sich der Verteidiger an seinem Geburtstag gleich ein doppeltes Geschenk.