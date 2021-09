Ex-Meister wieder in der Spur : Juventus bezwingt auch Sampdoria – Napoli bleibt vorne

Der SSC Neapel ist weiterhin nicht zu stoppen. Foto: AP/Andrea Bressanutti

Turin Der SSC Neapel ist in der Serie A weiterhin nicht zu stoppen und führt die Liga souverän an. Rekordmeister Juventus Turin kommt derweil langsam in Schwung.

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat seinem ersten Saisonsieg gleich den zweiten folgen lasen. Die Alte Dame bezwang Sampdoria Genua verdient 3:2 (2:1) und rückte mit acht Punkten aus sechs Spielen ins Tabellenmittelfeld der Serie A vor.

Paulo Dybala (10.), Leonardo Bonucci (43., Handelfmeter) und Manuel Locatelli (57.) trafen für Juventus. Allerdings musste Ersatzkapitän Dybala nach 21 Minuten unter Tränen ausgewechselt werden. Der Stürmer hatte sich am linken Oberschenkel verletzt und fällt laut Trainer Massimiliano Allegri wie Alvaro Morata für das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Titelverteidiger FC Chelsea aus.

Im 400. Serie-A-Spiel von Allegri wackelte Turin nach langer Überlegenheit am Ende noch. Doch die Treffer von Maya Yoshida (44.) und Antonio Candreva (83.) waren für Genua zu wenig.

Tabellenführer SSC Neapel gewann am Abend mit Mühe gegen den Tabellenvorletzten Cagliari Calcio 2:0 (1:0). Der Nigerianer Victor Osimhen mit seinem vierten Saisontreffer (11.) und Lorenzo Insigne per Foulelfmeter (57.) trafen gegen die tapfer kämpfenden Gäste. Damit wahrte Napoli mit nun 18 Punkten aus sechs Spielen seine perfekte Bilanz.

Im intensiv geführten Stadtduell setzte sich Lazio Rom gegen die AS Rom 3:2 (2:1) durch und rückte in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Stadtrivalen heran. Sergej Milinkovic-Savic (6.), Pedro (19.) und Felipe Anderson (63.) trafen für Lazio, Roger Ibanez (41.) und Jordan Veretout per Foulelfmeter (69.) erzielten die Tore der Gäste.

