Serie A : Inter siegt dank Dzeko-Doppelpack

Bayern Münchens Champions-League-Gruppengegner Inter Mailand hat in der Serie A einen Schritt aus der Krise gemacht. Der 19-malige italienische Fußballmeister gewann am 9. Spieltag bei Sassuolo Calcio mit 2:1 (1:0) und feierte in der heimischen Liga nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.