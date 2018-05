Serie A: Inter Mailand sichert sich den letzten Champions-League-Platz

Drama in der Serie A : Inter sichert sich den letzten Champions-League-Platz

Foto: AP/Giuseppe Lami

Inter Mailand hat sich in einem dramatischen Saisonfinale am letzten Spieltag der italienischen Serie A Champions-League-Platz vier gesichert. Inter gewann das Duell beim direkten Konkurrenten Lazio Rom durch zwei späte Treffer 3:2 (1:2).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs zog Inter trotz der schlechteren Tordifferenz noch vorbei an Lazio auf Rang vier und spielt damit erstmals seit der Saison 2011/2012 wieder in der Königsklasse. Das erste Aufeinandertreffen in der Saison endete 0:0.

Kapitän Mauro Icardi (78.) per Foulelfmeter und Matias Vecino (81.) drehten die Partie für Inter. Roms Kapitän Senad Lulic (79.) sah in der Schlussphase wegen Beinstellens die Gelb-Rote Karte. In der Nachspielzeit bekam Lazios Ersatzspieler Patric Gabarron (90.+3) auf der Bank wegen unsportlichen Verhaltens ebenfalls Rot.



zurück

weiter

Der ehemalige Wolfsburger Perisic hatte die Hausherren per Eigentor in Führung gebracht (9.), ehe Danilo D'Ambrosini (29.) für Inter ausglich. Felipe Anderson (41.) sorgte für das 2:1 für die Hausherren.

Neben Lazio starten in der kommenden Saison auch der AC Mailand und Atalanta Bergamo in der Europa League. Für die Königsklasse qualifizierten sich neben Inter auch Serienmeister Juventus Turin, der SSC Neapel und AS Rom. Absteigen müssen Benevento Calcio, Hellas Verona und der FC Crotone.

(SID)