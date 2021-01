Serie A : Inter besiegt Juve und übernimmt Tabellenführung

Juventus Turin hat das Spitzenspiel in der Serie A bei Inter Mailand verloren. Nach dem 0:2 beim Vize-Meister hat Juve bereits sieben Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze.

Mit einem souveränen Sieg im Derby d'Italia gegen Rekordmeister Juventus Turin hat sich Inter Mailand in der Serie A zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze geschossen. Der Vizemeister setzte sich gegen den Titelverteidiger mit 2:0 (1:0) durch und zog vorerst an seinem Lokalrivalen AC Mailand vorbei. Milan könnte allerdings schon mit einem Remis am Montag (20.45 Uhr) bei Cagliari Calcio auf Platz eins zurückkehren.