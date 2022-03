Inter deklassiert US Salernitana : Gosens bereitet Treffer bei Kantersieg vor

Mailand Inter Mailand lässt Serie-A-Schlusslicht US Salernitana keine Chance. Lautaro Martinez und Edin Dzeko sorgen für den klaren 5:0-Erfolg. Nationalspieler Robin Gosens bereitet den vierten Treffer vor.

Titelverteidiger Inter Mailand hat sich in der italienischen Serie A an die Spitze gesetzt. Der ehemalige Champions-League-Sieger bezwang Schlusslicht US Salernitana deutlich mit 5:0 (2:0) und führt die Tabelle mit 58 Punkten vor Stadtrivale AC Mailand und Ex-Meister SSC Neapel (beide 57) an. Die Verfolger treffen am Sonntag aufeinander.