Derby geht an Inter Nächster Nackenschlag für Milan

Nach drei klaren Pleiten in Serie hat der italienische Fußballmeister AC Mailand im Stadtduell den nächsten Nackenschlag kassiert. Milan zog bei Inter im Derby della Madonnina mit 0:1 (0:1) den Kürzeren und verpasste die Chance, in der Tabelle am Rivalen vorbeizuziehen. Inter (43 Punkte) bleibt in der Serie A hinter der SSC Neapel (56) Zweiter, Milan (38) rutschte auf Rang sechs ab.