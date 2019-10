Nach starken Auftritten für Florenz : Franck Ribery ist Spieler des Monats in Italien

Franck Ribery ist Spieler des Monats in Italien

Florenz Für Franck Ribery läuft es beim AC Florenz immer besser. Der Franzose wurde für seine zuletzt gezeigten Leistungen mit der Auszeichnung zum Spieler des Monats September belohnt.

Der ehemalige Bayern-München-Profi Franck Ribery ist nach seinem Wechsel zur AC Florenz von der Serie A zum Spieler des Monats September gewählt worden. Der 36 Jahre alte Flügelspieler überzeugte in Italien mit zwei Toren sowie einem Assist in den ersten sechs Spielen. "Ribery hat uns zu Beginn der Saison das Beste aus seinem Repertoire gezeigt", schrieb die Liga in einem Statement.