Debatte in Italien : Serie-A-Direktor will bei Rassimus einfach Mikrofone abschalten

Serie-A-Direktor will bei Rassimus einfach Mikrofone abschalten

Debatte in Italien

Rom Wirbel um Serie-A-Direktor Luigi De Siervo: Er soll vorgeschlagen haben, künftig bei rassistischen Liedern in italienischen Stadien einfach die Mikrofone abzuschalten. Das geht aus einem veröffentlichten Audio-Mitschnitt hervor.

In der Rassismusdebatte im italienischen Profifußball ist jetzt Serie-A-Direktor Luigi De Siervo in die Schlagzeilen geraten. Die Zeitung „La Repubblica“ veröffentlichte am Dienstag auf ihrer Internetseite einen Audio-Mitschnitt, auf dem De Siervo vorschlägt, die Mikrofone im Stadion abzuschalten, sollten Fans rassistische Gesänge anstimmen. Die rassistischen Sprechchöre wären dann nicht im Fernsehen zu hören.