Nach vermehrten Fällen : Serie-A-Chef fordert lebenslanges Stadionverbot bei Rassismusvorfällen

In Italien könnte es bald ein lebenslanges Stadionverbot bei Rassismus-Vorfällen geben. Foto: AFP/MARCO BERTORELLO

Die italienische Serie A will härter gegen rassistische Fans vorgehen und diese dauerhaft aus den Fußballstadien verbannen. Das kündigte Liga-Chef Paolo Dal Pino in einer Radiosendung an.