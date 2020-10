Behörden blockieren Flug nach Turin : Neapel droht ein 0:3 - Spiel bei Juve bleibt angesetzt

Rom Dem Topspiel der Serie A zwischen Titelverteidiger Juventus Turin und dem SSC Neapel drohen Komplikationen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstag berichtete, wurde die Mannschaft von Neapel von den lokalen Gesundheitsbehörden gestoppt. Sprich: Der Flug soll blockiert worden sein.

Das Serie-A-Topspiel zwischen dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin und dem SSC Neapel bleibt trotz großer Unsicherheit nach positiven Coronatests für Sonntagabend (20.45 Uhr) angesetzt. Das teilte die Liga am späten Samstagabend mit.

Rekordmeister Juventus kündigte am Samstagabend an, spielen zu wollen. Die erste Mannschaft werde um 20.45 Uhr auf das Feld gehen, wie im Terminkalender der Serie A vorgesehen, hieß es in einer Mitteilung.