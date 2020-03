Atalanta zum dritten Mal mit sieben Toren : Bergamo feiert 7:2-Schützenfest bei US Lecce

Köln Zum dritten Mal in der laufenden Serie-A-Saison hat Atalanta Bergamo sieben Tore erzielt. Mit einem 7:2 bei Aufsteiger US Lecce festigte das Team von Robin Gosens Rang vier.

Am vom Coronavirus beeinflussten Wochenende in der italienischen Fußballliga Serie A hat Atalanta Bergamo mit Robin Gosens für positive sportliche Schlagzeilen gesorgt. Der in der besonders betroffenen Region in Norditalien beheimatete Klub gewann bei US Lecce nach einem Schützenfest 7:2 (2:2) und festigte damit den vierten Rang. Dieser würde auch in der kommenden Saison zur Teilnahme an der Champions League berechtigen. Nach dem 7:1 gegen Udinese Calcio Ende Oktober und dem 7:0 beim FC Turin Ende Januar war es bereits das dritte Mal in dieser Saison, dass Bergamo sieben Tore in nur einem Spiel erzielen konnte. Mit nun 70 Saisontreffern stellt Atalanta die beste Offensive der Liga.