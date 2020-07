Serie A : Bergamo darf von Vizemeisterschaft und 100-Tore-Marke träumen

Köln Atalanta Bergamo mit dem deutschen Legionär Robin Gosens darf vom besten Serie-A-Abschneiden der Vereinsgeschichte träumen. Inter spielt am späten Dienstagabend noch gegen den SSC Neapel und könnte wieder an Bergamo vorbeiziehen.

Die Lombarden gewannen am vorletzten Spieltag bei Parma Calcio 2:1 (0:1) und haben die Vizemeisterschaft im "Endspiel" am Samstag gegen Inter Mailand in eigener Hand.