2:2 gegen AS Rom : Inter lässt wichtige Punkte im Titelkampf liegen

Rom Inter Mailand muss sich im Spitzenspiel bei der AS Rom mit einem Remis begnügen. Kurz vor dem Ende kassieren die Nerazurri den 2:2-Ausgleich.

Inter Mailand hat die Gelegenheit ausgelassen, den Titelkampf der italienischen Serie A in ein Stadtduell zu verwandeln. Der 18-malige Meister kassierte im Spitzenspiel bei AS Rom am Sonntag ein spätes Gegentor zum 2:2 (0:1)-Endstand. Der Rivale AC, der am Samstag beim Comeback von Zlatan Ibrahimovic den FC Turin 2:0 besiegt hatte, ist somit drei Punkte entfernt.