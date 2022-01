Serie A : AC Mailand schlägt AS Rom - Ibrahimovic vergibt Elfmeter

AC Mailand schlägt AS Rom - Ibrahimovic vergibt Elfmeter

Rudelbildung beim Spiel AC Mailand gegen die AS Rom. Foto: AP/Antonio Calanni

Mailand Die AC Mailand hat im Serie-A-Titelrennen keine Nerven gezeigt und gegen die AS Rom gewonnen. Beim 3:1-Erfolg flogen zwei Römer vom Platz. Juventus Turin musste sich derweil mit einem Remis gegen Neapel begnügen.

Der italienische Fußball-Vizemeister AC Mailand hat im Kampf um den Titel in der Serie A zu Stadtrivale Inter aufgeschlossen. Das erste Heimspiel des Jahres gewann das Team von Trainer Stefano Pioli gegen die AS Rom 3:1 (2:1). Der AC liegt mit nun 45 Punkten nur noch einen Zähler hinter Spitzenreiter Inter, dessen Spiel beim FC Bologna aufgrund mehrerer Coronafälle beim Gastgeber abgesagt werden musste.

Die Mailänder bauten zudem den Vorsprung auf den Tabellendritten SSC Neapel (40) aus. Die Azzurri verspielten im Auswärtsspiel bei Juventus Turin am Donnerstagabend eine Führung und kamen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Juve (35) verpasste durch das Unentschieden die Chance, den Anschluss auf die Champions-League-Plätze auf einen Punkt zu verkürzen. Dries Mertens brachte Neapel in der 23. Minute in Führung, der italienische Europameister Federico Chiesa glich nach der Halbzeit sehenswert aus (54.).