Lazio gegen AS : Zwei Tore und Sechs Alu-Treffer im Römer Stadtderby

Lazio gegen AS

Justin Kluivert vom AS Rom im Duell mit Lazios Lucas Leiva. Foto: AFP/TIZIANA FABI

Beim prestigeträchtigen 173. Derby della Capitale zwischen den rivalisierenden italienischen Fußballklubs Lazio und AS Rom hat es in der Serie A keinen Sieger gegeben. In der Partie des zweiten Spieltags trennten sich die Hauptstadtklubs im Olympiastadion 1:1 (0:1), hinzu kamen gleich sechs Aluminium-Treffer.