Juve-Star packt aus : Warum Ronaldo so jubelt, wie er immer jubelt

Turin Ronaldos Torjubel verzückt die Fußballwelt. Aber wie ist der portugiesische Superstar darauf gekommen? In einem Interview erklärt er, warum. Und mit welcher Fußballlegende er gerne einmal zusammengespielt hat.

Er ist der absolute Star in den Reihen von Juventus Turin und mitunter auch eine ziemliche Diva: Cristiano Ronaldo kann die Gegner auf dem Platz zur Verzweiflung bringen und dafür die Fans auf der Tribüne begeistern. Kurzum: Der Mann hat es halt drauf. Auf dem Portal „soccer.com“ hat die portugiesische Fußballikone nun darüber gesprochen, mit welchem Spieler er am liebsten zusammengespielt hätte. Und die Antwort überrascht keineswegs. „Eine unglaubliche Person. Leider ist er vor ein paar Jahren verstorben, aber ich hätte gern mit ihm gemeinsam in der Nationalmannschaft gespielt.“ Gemeint ist natürlich Eusebio, die Legende schlechthin in Ronaldos Heimatland.