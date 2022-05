Robin Everardus Gosens wurde am 5. Juli 1994 in Emmerich geboren. Seinen ersten Ballkontakt hatte er im Alter von sechs Jahren bei seinem Heimatverein Fortuna Elten in der Rheinstadt. Dort blieb er bis 2007, ehe Gosens dann zum 1. FC Bocholt wechselte. Urprünglich wollte er in jungen Jahren Polizist werden, dann kam aber der Fußball dazwischen.