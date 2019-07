Neuer Team-Kollege für Ronaldo : Umworbener Ajax-Verteidiger De Ligt in Turin gelandet

Umworbener Ajax-Verteidiger De Ligt in Turin gelandet

Turin Der 19 Jahre alte Kapitän von Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt, wechselt vorbehaltlich des Medizinchecks zu Juventus Turin. In der vergangenen Saison hatte er mit Ajax die Mannschaft um Cristiano Ronaldo im Viertelfinale aus der Champions League geworfen.

Der Transfer von Matthijs de Ligt vom niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam zu Juventus Turin steht vor dem Abschluss. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler landete am Dienstagabend in Turin, wie der italienische Meister auf Twitter mitteilte. „Ich freue mich, hier zu sein“, sagte der niederländische Nationalspieler in einem kurzen Video.