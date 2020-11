Trauertag ausgerufen : Neapel will Arena San Paolo in „Maradona-Stadion“ umbenennen

Neapel will Arena San Paolo in „Maradona-Stadion“ umbenennen

Menschen versammeln sich vor dem Stadio San Paolo in Gedenken an Diego Mardona, der mit 60 Jahren gestorben ist. Foto: dpa/Salvatore Laporta

Köln Mit großer Bestürzung und Anteilnahme hat die Welt den Tod von Diego Armando Maradona aufgenommen. In Neapel will man nun sogar das Stadion nach dem Argentinier benennen. Zudem wurde ein Trauertag ausgerufen.

Die Stadt Neapel will das Stadion San Paolo in "Maradona-Stadion" umbenennen. Dies erklärte Neapels Bürgermeister Luigi de Magistris, der zudem einen Trauertag wegen des Todes der argentinischen Fußball-Legende ausrief. Der Fußballverband beschloss, dass vor Beginn der Spiele am kommenden Wochenende eine Schweigeminute zu Ehren des "Pibe de Oro" eingelegt wird.

In mehreren Stadtvierteln Neapels waren am Mittwochabend die blauen Fahnen der SSC Neapel als Zeichen der Trauer für Maradonas Tod zu sehen. Ein Video, das auf der Webseite der Zeitung „La Repubblica“ zu sehen war, zeigte dutzende Menschen in der Nähe eines Wohnblocks, an dessen Fassade ein meterhohes Gemälde des ehemaligen Spielers des SSC Neapel prangt, mit bengalischen Lichtern. Andernorts kamen Menschen im Spanischen Viertel zusammen.