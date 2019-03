Entwarnung: Neapels Keeper Ospina verlässt nach Kopfverletzung Klinik

Neapel Torhüter David Ospina von der SSC Neapel hat nach seiner Kopfverletzung im Ligaspiel gegen Udinese Calcio das Krankenhaus wieder verlassen. Das teilte der Fußball-Erstligist am Montag mit.

Ospina war am Sonntag in der Partie gegen Udinese (4:2) bewusstlos zusammengebrochen und in eine Klinik gebracht worden. Napoli-Trainer Carlo Ancelotti hatte bereits nach dem Spiel eine erste Entwarnung gegeben: „Es ist nichts Schlimmes, sie haben ein CT gemacht und das Ergebnis war negativ.“ Dennoch musste sein Keeper 24 Stunden zur Beobachtung in der Klinik bleiben.