Ehemaliger Nationalspieler: Sami Khedira darf nach Herz-Operation wieder voll trainieren

Turin Wegen Herzrhythmusstörungen musste er operiert werden. Nun haben die Ärzte dem ehemaligen Nationalspieler Sami Khedira grünes Licht für eine Rückkehr auf den Trainingsplatz gegeben.

Khedira hatte bereits am 6. März mit einem persönlichen Trainingsprogramm begonnen. Der Mittelfeld-Akteur war am 20. Februar nach Herzrhythmusstörungen operiert worden. Der Ex-Weltmeister könnte schon in der nächsten Woche im Heimspiel gegen Empoli sein Comeback in der Serie A feiern.