Mit B-Elf : Juve verpasst vorzeitige Titelentscheidung

Ferrara Ohne Superstar Cristiano Ronaldo und die beiden Deutschen, Sami Khedira und Emre Can, musste Juventus Turin überraschend eine Niederlage einstecken. Die Feier für den achten Meistertitel in Folge muss daher noch warten.

Juventus Turin hat eine vorzeitige Entscheidung in der italienischen Fußball-Meisterschaft verpasst und muss auf seinen achten Titelgewinn in Folge noch warten. Das Team um 2014er-Weltmeister Sami Khedira, Emre Can sowie Superstar Cristiano Ronaldo unterlag am 32. Spieltag der Serie A überraschend 1:2 (1:0) bei SPAL Ferrara, ist bei noch sechs ausstehenden Spieltagen aber nur noch theoretisch von der Spitze zu verdrängen.