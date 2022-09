Rückschlag für Inter : Milan siegt im Derby und übernimmt Tabellenspitze

Mailand Inter Mailand hat ein paar Tage vor dem Duell in der Champions League gegen den FC Bayern einen Rückschlag hinnehmen müssen – im Derby verlor das Team gegen Stadtrivalen AC.

Meister schlägt Vize im Duell der Stadtrivalen: Der AC Mailand hat das 232. Derby della Madonnina gegen Inter mit 3:2 (1:1) für sich entschieden und zunächst die Tabellenführung in der Serie A übernommen. Rafael Leao (28./60.) und Weltmeister Olivier Giroud (54.) schossen Milan zum Sieg, wodurch die Rossoneri auch im 21. Spiel in Folge in Italiens höchster Fußball-Liga unbesiegt geblieben.