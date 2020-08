Nach Champions-League-Aus : Juventus feuert Trainer Maurizio Sarri

Maurizio Sarri sitzt mit Zigarette in der Hand auf der Tribüne. Foto: AP/Luca Bruno

Turin Juventus Turin hat sich einen Tag nach dem Ausscheiden aus der Champions League von Trainer Maurizio Sarri getrennt. Dies gab italienische Rekordmeister in einem knappen Statement bekannt. Wer Sarris Nachfolger wird, ist noch offen.

Die Turiner waren am Freitagabend trotz eines 2:1 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Olympique Lyon ausgeschieden. Das Hinspiel in Lyon hatte Juve 0:1 verloren. Als mögliche Nachfolger nennt die Gazzetta dello Sport Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino und Simone Inzaghi. Auch eine Rückkehr von Massimiliano Allegri soll im Gespräch sein. Zidane war am Freitag mit Real Madrid ebenfalls aus der Königsklasse ausgeschieden.