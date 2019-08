Spielstätte in Mailand : Behörden schließen Teile des San-Siro-Stadions

Spielstätte in Mailand

Das Stadion San Siro in Mailand. Foto: AP/Antonio Calanni

Köln Das Mailänder San-Siro-Stadion verliert in der kommenden Saison 2350 Plätze. Aus Sicherheitsgründen haben die städtischen Behörden sechs Blöcke des Oberrangs geschlossen.

Mehrere Zuschauer hatten zuletzt ein Wanken der Tribüne festgestellt, die Feuerwehr untersuchte daraufhin die Statik der Arena. Die Klubs Inter und AC Mailand sowie die Stadt betonten, dass das Stadion sicher ist. Trotzdem wurde die Reduzierung der Zuschauerkapazität beschlossen, was für bei Klubs enorme Einnahmeverluste bedeuten wird. Seit dem Brückeneinsturz in Genua vor einem Jahr mit 43 Todesopfern ist das Thema der Infrastruktursicherheit in Italien besonders heikel.