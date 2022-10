Knieprobleme : Ribery beendet wohl seine Karriere

Der frühere Münchner Superstar Franck Ribery wird seine lange und überaus erfolgreiche Karriere wohl wegen anhaltender Knieprobleme recht abrupt beenden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Riberys Vertrag beim italienischen Erstligisten US Salernitana, der bis Saisonende läuft, aufgelöst werden.

Der genaue Zeitpunkt dafür sei offen, diskutiert werde ein letzter Einsatz des 39-Jährigen. Ribery soll dem Klub in einer Botschafterrolle erhalten bleiben. In dieser Saison kommt der Kapitän nur auf zwei Pflichtspieleinsätze, zuletzt Mitte August am ersten Spieltag.