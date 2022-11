Paukenschlag bei Serie-A-Klub Juve-Vorstand mit Agnelli und Nedved tritt zurück

Finanziell ist der an der Mailänder Börse notierte Verein angeschlagen, im letzten Geschäftsjahr sammelte Juve einen Verlust von 254 Millionen Euro an. Agnelli hatte das Millionen-Minus mit der Corona-Pandemie erklärt. Zumindest sportlich war Juve zuletzt im Aufwind, zwar verpasste die „Alte Dame“ die K.o.-Runde in der Champions League, in der Serie A gewann Turin bis zur WM-Pause allerdings sechs Spiele in Serie.