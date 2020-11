Turin verpasst Sieg in Rom : Caicedo schockt Juve mit Last-Minute-Ausgleich

Turin verpasst Sieg in Rom

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat in letzter Minute zwei Punkte in der Serie A liegen gelassen. Durch das späte Gegentor von Felipe Caicedo musste sich das Team um Superstar Cristiano Ronaldo mit einem 1:1 (1:0) bei Lazio Rom begnügen. Damit kommt Juve derzeit nicht an Spitzenreiter AC Mailand heran.