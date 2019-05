Juventus Turin : Allegri dementiert Trennungsgerüchte

Turin Trainer Massimiliano Allegri will Juventus Turin nicht verlassen. Der 51-Jährige dementierte erneut Trennungsgerüchte.

Trainer Massimiliano Allegri vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat die in italienischen Medien aufgekommenen Trennungsgerüchte dementiert. "Ich habe dem Präsidenten schon mitgeteilt, dass ich bleiben will", sagte der 51-Jährige, dessen Vertrag noch bis Juni 2020 läuft. Ein weiteres Gespräch mit Klub-Präsident Andrea Agnelli soll in der kommenden Woche stattfinden.