Wachstumspläne : Juve plant Kapitalerhöhung von 300 Millionen Euro

Köln Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin plant eine Kapitalerhöhung in der Größenordnung von 300 Millionen Euro. Damit will der Klub seine Verschuldung eindämmen und Wachstumspläne finanzieren.

Die Nettoverschuldung des Klubs um Cristiano Ronaldo, Sami Khedira, Emre Can und Co. stieg laut Vereinsangaben auf 463,5 Millionen Euro an, das sind fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr (309,8).