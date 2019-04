Champions League : Juve hofft auf Can-Einsatz gegen Ajax

Emre Can verletzte sich gegen den AC Mailand am Knöchel. Foto: REUTERS/MASSIMO PINCA

Turin Vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam hofft Juventus Turin auf die Rückkehr von Nationalspieler Emre Can. Der 25-Jährige laboriert seit vergangenem Samstag an einer Knöchelverletzung.

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hofft auf einen Einsatz von Nationalspieler Emre Can am Dienstag (21.00 Uhr) im Viertelfinalrückspiel der Champions League gegen Ajax Amsterdam. "Emre Can geht es viel besser", sagte Juve-Coach Massimiliano Allegri.