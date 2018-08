Juventus Turin: Gonzalo Higuain vor Wechsel zum AC Mailand

Gonzalo Higuain jubelt in der kommenden Saison wohl beim AC Mailand. Foto: rtr, sw

Rom Der Wechsel von Argentiniens Stürmerstar Gonzalo Higuaín von Juventus Turin zum AC Mailand steht laut italienischen Medien unmittelbar bevor.

Der 30-Jährige solle zunächst an Milan verliehen werden, danach habe der Club eine Kaufoption in Höhe von 36 Millionen Euro, berichtete der TV-Sender Sky Sport Italia am Dienstag. Der Deal solle rasch über die Bühne gehen.