2:1 gegen Hellas Verona : Buffon feiert Comeback bei Juve-Sieg

Turin Juventus Turin gewann am 4. Spieltag der Serie A mit 2:1 gegen Hellas Verona. Cristiano Ronaldo erzielte den Siegtreffer. Torwart-Ikone Gianluigi Buffon stand erstmals nach 490 Tagen wieder für die Alte Dame im Tor.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin ist beim ersten Pflichtspiel-Einsatz von Torwart-Ikone Gianluigi Buffon für die Alte Dame nach 490 Tagen zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der Serie A geklettert. Juve feierte am vierten Spieltag einen mühsamen 2:1 (1:1)-Sieg gegen Hellas Verona und rückte mit zehn Punkten auf Platz eins vor. Der bisherige Spitzenreiter Inter Mailand (9) kann allerdings schon mit einem Remis im Stadtderby gegen Milan (6) am Abend wieder vorbeiziehen.