Juventus Turin feiert Cristiano Ronaldo: „Der Titan ist erwacht“

Turin Endlich! Cristiano Ronaldo hat bei Juventus Turin sein lang ersehntes Tordebüt gefeiert. Viereinhalb Spieltage hatte Juventus Turin, hatten die Tifosi, ja hatte ganz Italien auf diesen großen Moment warten müssen.

Cristiano Ronaldo schoss nach 319 Minuten und 10 Sekunden in der Serie A sein erstes Tor für Juventus Turin. Endlich. Nach drei torlosen Spielen traf er am Sonntag gegen Sassuolo Calcio gleich zwei Mal. "Ich hatte große Lust, endlich zu treffen. Ich hatte hart gearbeitet und wusste, dass die Tore kommen würden", sagte CR7 sichtlich erleichtert. Dass er vor dem Auftakt in die Champions League am Mittwoch beim FC Valencia "so glücklich" sei, musste er eigentlich nicht extra erwähnen.