Punktabzug zurückgenommen Juventus erzielt Erfolg vor Sportgericht und bekommt 15 Punkte zurück

Juventus Turin hat die wegen Bilanzfälschung abgezogenen 15 Punkte in der Serie A vorerst wieder zurückbekommen. Das oberste Sportgericht des Nationalen Olympischen Komitees Italiens (Coni) entschied am Donnerstag, dass der Fall erneut von der Justiz des Fußballverbandes behandelt werden muss. Das meldeten diverse Medien am Abend übereinstimmend. Die Richter gaben damit einer Beschwerde des Rekordmeisters statt.