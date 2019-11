Ein halbes Jahr vor Vertragsende : Englische Fußballerin Aluko prangert Rassismus an und verlässt Juventus

Turin Die 102-malige englische Fußball-Nationalspielerin Eniola Aluko verlässt ein halbes Jahr vor Ablauf ihres Vertrags den italienischen Meister Juventus Turin und hat als einen Grund dafür auch Rassismus genannt.

"Die letzten sechs Monate waren sehr schwierig. Manchmal fühlt es sich an, als sei Turin in Sachen kultureller Offenheit ein paar Jahrzehnte zurück", schrieb Aluko in einem Gastbeitrag für die englische Tageszeitung The Guardian: "Ich habe es satt, in einem Laden beobachtet zu werden, als wäre ich eine Diebin. Zu oft hat man mich am Flughafen so behandelt, als wäre ich der Drogendealer Pablo Escobar."