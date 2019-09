Paukenschlag : Juventus verzichtet auf Can in der Champions League - Khedira dabei

Juventus verzichtet auf Can in der Champions League - Khedira dabei

Turin Juventus Turin hat den offiziellen Kader für die Champions-Legaue-Saison nominiert. Etwas überraschend fehlen Emre Can und Mario Mandzukic, Sami Khedira ist dabei.

Der deutsche Nationalspieler Emre Can (25) steht überraschend nicht im Champions-League-Aufgebot des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin. Dies geht aus der offiziellen Kaderliste hervor, die von den Bianconeri am Dienstagabend veröffentlicht wurde. 2014er-Weltmeister Sami Khedira (32) ist hingegen im 22-köpfigen Aufgebot von Trainer Maurizio Sarri dabei. Ebenfalls nicht vom ehemaligen Chelsea-Coach berücksichtigt wurde Ex-Bundesliga-Profi Mario Mandzukic (33).

Can war in den ersten beide Spielen in der Serie A nur beim 4:3-Sieg der Alten Dame gegen Vizemeister SSC Neapel zum Einsatz gekommen. In der 60. Minute hatte der Mittelfeldspieler Khedira ersetzt. Zum Saisonauftakt gegen Parma Calcio (1:0) saß Can 90 Minuten auf der Bank.