Juventus Turin : Ronaldo erneut positiv getestet – Duell mit Messi fällt aus

Köln Laut Medienberichten ist Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin erneut positiv auf Corona getestet worden und wird das Champions-League Duell gegen den FC Barcelona und Lionel Messi am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) demnach verpassen.

Der fünfmalige Weltfußballer hält sich weiter in seinem Haus in Turin auf, Ronaldo hat bereits drei Spiele verpasst. Ohne CR7 gelang Juve nur ein Sieg. In Spanien hatten sich der Argentinier Messi und Ronaldo während dessen Zeit bei Real Madrid wiederholt gegenübergestanden.