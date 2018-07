Juventsu Turin: Cristiano Ronaldo mit Privatflugzeug in Turin gelandet

Das lange Warten auf den Superstar hat ein Ende: Am Sonntagabend um 19.25 Uhr ist Cristiano Ronaldo in Turin gelandet. Der Portugiese hat bei seiner Ankunft einen Auftritt im Hollywood-Stil hingelegt.

Hunderte Tifosi bereiteten dem Portugiesen einen begeisterten Emfpang. Dabei kam es auch zu Spannungen mit Sicherheitskräften, die das Gelände bewachten. Der Konvoi eskortierte Ronaldo und Co. anschließend bis zur Villa in den Turiner Hügeln.

Am Montag soll "CR7" mit einigen Teamkollegen wie Gonzalo Higuain und Douglas Costa mit dem Training beim italienischen Rekordmeister beginnen. Sein Debüt im Juve-Trikot ist am kommenden Donnerstag in einem Testspiel gegen die B-Mannschaft geplant. Alle Karten für das Event während des Trainingslagers in Villar Perosa nahe Turin sind ausverkauft.