Italien: Roberto Mancini löst Vertrag mit Zenit St. Petersburg und übernimmt bei den „Azzurri“

Medienberichte in Italien

Rom Roberto Mancini wird laut italienischen Medien am Montag einen Zwei-Jahres-Vertrag als Nationaltrainer der Squadra Azzurra unterschreiben.

Der 53-Jährige habe seinen Vertrag beim russischen Erstligisten Zenit St. Petersburg aufgelöst, berichtet die Gazzetta dello Sport. Mancini soll in Italien zwei Millionen Euro pro Saison erhalten, bei einer Qualifikation für die EM 2020 winkt eine zusätzliche Prämie. Die WM in Russland hatte Italien verpasst.

Laut Gazzetta verzichtet Mancini bei Zenit auf eine Million Euro, um den Vertrag auflösen zu können. "Er will unbedingt die Nationalelf trainieren und achtet nicht auf das Bankkonto", schrieb die Zeitung. Die Saison in Russland endet am Sonntag, derzeit belegt St. Petersburg den fünften Platz.