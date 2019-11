Umschlag mit Revolverkugel : Drohbrief an Inter Mailand

Mailand Antonio Conte soll laut eines Medienberichts einen Brief mit einer Revolverkugel erhalten haben. Wer hinter dem Drohbrief steckt, ist noch unklar. Der Serie-A-Klub erklärt, dass der Drohbrief dem Verein galt.

Der Serie-A-Klub hat den Medienbericht zurückgewiesen, wonach Trainer Conte persönlich mit einem Brief mit einem Projektil bedroht worden sei. Ein Sprecher Vereins erklärte am Samstag, dass der Klub und nicht Conte einen Brief erhalten hätte und sich - „wie üblich in solchen Situationen“ - an die Behörden gewandt hätte. Auf die Frage, ob Conte unter Polizeischutz stehe, sagte der Sprecher, er gehe nicht davon aus. Zum Inhalt des Briefes machte er keine Angaben.