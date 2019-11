Serie A : Inter siegt dank Lukaku in Bologna

Inter siegt dank Lukaku in Bologna

Köln Inter Mailand hat zumindest vorübergehend die Tabellenspitze in der Serie A erobert. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzte sich dank Stürmer Romelu Lukaku mit 2:1 beim FC Bologna durch.

Inter Mailand hat dank Romelu Lukaku eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Duell bei Borussia Dortmund am Dienstag gefeiert. Der italienische Ex-Meister kam nach zwei Toren des belgischen Fußball-Nationalspielers zu einem 2:1 (0:0)-Erfolg beim FC Bologna und übernahm zumindest für ein paar Stunden die Tabellenführung. Titelverteidiger Juventus Turin kann am Samstagabend mit einem Erfolg im Stadtderby beim FC Turin aber wieder vorbeiziehen.

Roberto Soriano (59.) brachte Bologna in Führung. Lukaku (75.) glich zunächst aus und verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum Sieg (90.+1). Inter hat ebenso wie der BVB in der Königsklasse vier Punkte nach drei Spielen auf dem Konto. Im Hinspiel siegten die Italiener 2:0.