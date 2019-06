Illegale Wetten : Ciro Immobile im Visier der spanischen Polizei

Madrid Ex-BVB-Spieler Ciro Immobile droht Ärger mit der Polizei. Der italienische Nationalstürmer hat sich angeblich an illegalen Wetten beteiligt.

Der italienische Fußball-Nationalspieler und frühere Dortmunder Ciro Immobile (29) ist wegen angeblicher Beteiligung an illegalen Wetten offenbar ins Visier der spanischen Polizei geraten. Wie die Zeitung As unter Berufung auf offizielle Ermittlungsdokumente berichtet, taucht Immobiles Name in einem Gespräch zwischen Carlos Aranda, einem der Hauptbeschuldigten im spanischen Wettskandal um den Erstligisten Real Valladolid, und dem Italiener Mattia Mariotti auf.