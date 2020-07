„Wärme mich gerade erst auf“ : Ibrahimovic dementiert Gerüchte über Karriereende

Köln Zlatan Ibrahimovic vom italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand hat auf typisch selbstbewusste Art sämtliche Rücktrittsgerüchte vom Tisch gewischt.

"Sie glauben also, dass ich am Ende bin, dass meine Karriere bald zu Ende geht. Sie kennen mich nicht", sagte der Schwede in einem Instagram-Video an alle Medien gerichtet, die über ein baldiges Karriereende des 38-Jährigen spekuliert hatten.