Mit 44 Jahren : Torhüter Buffon verlängert Vertrag bei Parma

Parma Gianluigi Buffon denkt auch im Alter von 44 Jahren noch nicht ans Aufhören. Die italienische Torhüter-Legende verlängerte seinen bis 2023 laufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten FC Parma vorzeitig um ein Jahr.

Buffon hatte vor mehr als 26 Jahren im November 1995 im Parma-Trikot sein Profidebüt in der Serie A gegeben. In zwei Jahrzehnten bei Juventus Turin (2001-2021), unterbrochen nur von einer Saison in Paris (2018/19), gewann er zehn Meistertitel und sechsmal den Pokal, stand dreimal im Finale der Champions League und holte als Krönung mit der Nationalmannschaft 2006 in Deutschland den Weltmeistertitel.