Nur 1:1 beim FC Turin : Inter Mailaind verliert in der Meisterschaft an Boden

Inter Mailaind verliert in der Meisterschaft an Boden

Turin Auf dem Weg zur Titelverteidigung in der italienischen Serie A ist Inter Mailand beim Tabellenelften FC Turin gestolpert. Bis in die Nachspielzeit hinein führte der Außenseiter sogar, ehe Alexis Sanchez für die Mannschaft um dem eingewechselten Nationalspieler Robin Gosens ausglich.

